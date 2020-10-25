Об этом сообщает ЧЕСТНО.
Это, вероятно, скрытая агитация за кандидата в мэры Херсона Игоря Колыхаева.
До выборов херсонцы узнали о нем благодаря бесплатному парку, где были “динозавры”.
У Херсоні динозаври кличуть всіх на вибори.
Ймовірно, це форма прихованої агітації. Кандидат у мери Ігор Колихаєв перед виборами піарився на безкоштовному парку динозаврів.
День місцевих виборів. Онлайн-марафон ЧЕСНО:https://t.co/JdyQSRCdn0 pic.twitter.com/GK6jR2jnHX
— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020
- Ранее сообщалось, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения на местных выборах в Украине.