Об этом сообщает ЧЕСТНО.

Это, вероятно, скрытая агитация за кандидата в мэры Херсона Игоря Колыхаева.

До выборов херсонцы узнали о нем благодаря бесплатному парку, где были “динозавры”.

  • Ранее сообщалось, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения на местных выборах в Украине.