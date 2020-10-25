В центре Херсона аниматоры в костюмах динозавров раздают листовки и призывают проголосовать на местных выборах.

Об этом сообщает ЧЕСТНО.

Это, вероятно, скрытая агитация за кандидата в мэры Херсона Игоря Колыхаева.

До выборов херсонцы узнали о нем благодаря бесплатному парку, где были “динозавры”.

У Херсоні динозаври кличуть всіх на вибори. Ймовірно, це форма прихованої агітації. Кандидат у мери Ігор Колихаєв перед виборами піарився на безкоштовному парку динозаврів. День місцевих виборів. Онлайн-марафон ЧЕСНО:https://t.co/JdyQSRCdn0 pic.twitter.com/GK6jR2jnHX — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020