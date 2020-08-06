В Херсоне городская клиническая больница им. Лучанского временно прекращает прием и выписку больных из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Херсонской ОГА.

“В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. Лучанского, в заведении с 5 по 18 августа будет прекращено выписку и прием взрослых и детей планового, ургентного (неотложного) порядка, беременных, рожениц, родильниц”, – говорится в сообщении.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в больнице уже выявлено девять больных COVID-19, среди которых шесть медработников и три пациента реанимационного отделения. У всех пациентов и медработников реанимационное отделение больницы, а также касательных отделений после выявления первого случая были отобраны пробы биоматериалов. Сейчас идет их исследования.

В то же время выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.