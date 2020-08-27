Об этом сообщил директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко.

До этого сообщалось, что ы больнице заразились коронавирусом 20 медиков и 5 пациентов.

“Сегодня, после визита в больницу, подписан указ о возобновлении обычного порядка госпитализации пациентов”, – написал Короленко.

Он также отметил, что за время карантина в больнице провели плановый осмотр всех работников учреждения, а также лиц, которые с ними контактировали. Кроме этого, обследовали тех, кто констатировал с зараженными COVID-19.