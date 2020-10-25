На местных выборах в Хмельницкой области председатель избирательной комиссии пришел на рабочее место пьяным - в его крови было 2,8 промилле алкоголя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

К избирательной комиссии приехала полиция, освидетельствование показало 2,8 промилле алкоголя в крови председателя комиссии.

За пребывание на работе в нетрезвом состоянии на него составили административный протокол по статье 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.