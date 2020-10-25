Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
К избирательной комиссии приехала полиция, освидетельствование показало 2,8 промилле алкоголя в крови председателя комиссии.
За пребывание на работе в нетрезвом состоянии на него составили административный протокол по статье 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Ранее сообщалось, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения на местных выборах в Украине.