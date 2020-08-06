В Хмельницкой областной государственной администрации зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 обнаружили в двух сотрудников аппарата ОГА.

Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Роман Примуш, информирует пресс-служба ОГА.

“Сейчас проведены ПЦР-тестирование работников ОГА, контактные лица помещены на самоизоляцию. Проводятся мероприятия дезинфекции в помещении, работа учреждения переведена в закрытый режим”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 в области подтверждено 1255 случаев COVID-19, выздоровели – 985, летальных – 25.

На лечении находится 245 человек, из них 95 лечится стационарно, 150 – амбулаторно.