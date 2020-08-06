Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Роман Примуш, информирует пресс-служба ОГА.
“Сейчас проведены ПЦР-тестирование работников ОГА, контактные лица помещены на самоизоляцию. Проводятся мероприятия дезинфекции в помещении, работа учреждения переведена в закрытый режим”, – говорится в сообщении.
По состоянию на 12:00 в области подтверждено 1255 случаев COVID-19, выздоровели – 985, летальных – 25.
На лечении находится 245 человек, из них 95 лечится стационарно, 150 – амбулаторно.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.
- С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”.