У известного белорусского хоккеиста, бывшего игрока минского "Динамо" и сборной страны Дмитрия Мелешко, который также выступает за команду президента Александра Лукашенко, диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

Последний любительский матч, в котором принимали участие Мелешко и Лукашенко, состоялся 11 апреля.

“Была игра, больше никаких контактов (с президентом, – ред.) у нас не было. В субботу я играл. Я не знаю, когда заболел”, – сказал Мелешко.

“Я спокоен относительно этого. Но был такой переполох. Журналисты звонят, не спрашивают о моем здоровье, не хотят желать мне добра, им интересна какая-то информация, чтобы что-то написать. Они просто хотели “горячих” новостей”, – сказал Дмитрий Мелешко.

Жена Мелешко и его дети также сдали анализы на коронавирус и находятся в ожидании результатов.

В Беларуси зарегистрировано 6723 случая заболевания коронавирусом. 55 пациентов, которые дали положительный результат на Covid-19, умерли. 577 пациентов выздоровели.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это “несусветной глупостью”.