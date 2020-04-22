Об этом сообщает “Радыё Свабода”.
Последний любительский матч, в котором принимали участие Мелешко и Лукашенко, состоялся 11 апреля.
“Была игра, больше никаких контактов (с президентом, – ред.) у нас не было. В субботу я играл. Я не знаю, когда заболел”, – сказал Мелешко.
“Я спокоен относительно этого. Но был такой переполох. Журналисты звонят, не спрашивают о моем здоровье, не хотят желать мне добра, им интересна какая-то информация, чтобы что-то написать. Они просто хотели “горячих” новостей”, – сказал Дмитрий Мелешко.
Жена Мелешко и его дети также сдали анализы на коронавирус и находятся в ожидании результатов.
В Беларуси зарегистрировано 6723 случая заболевания коронавирусом. 55 пациентов, которые дали положительный результат на Covid-19, умерли. 577 пациентов выздоровели.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это “несусветной глупостью”.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 является “хорошим уроком” для тех, кто курит и употребляет наркотики.
- Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса помогают водка, сауна и трактор.
- Также Лукашенко заявил, что в стране не отменят празднование “Дня Победы” из-за пандемии коронавируса COVID-19.