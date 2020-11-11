В среду, 11 ноября, Администрация Гонконга отстранила от работы четырех депутатов Законодательного совета от оппозиционных партий. Решение было принято после того, как Пекин принял резолюцию, которая предоставляет местным властям новые полномочия по отмене инакомыслия, что, вероятно, означает конец политической оппозиции в городе.

Об этом сообщает CNN.

Резолюция, принятая высшим законодательным органом Китая, позволяет исполнительной власти Гонконга без решения суда отстранять депутатов от выполнения их обязанностей, если они “угрожают национальной безопасности”.

В частности, могу отстранить депутатов, которые не признают автономию Гонконга, отказываются признавать китайский суверенитет над городом или призывают внешние силы вмешаться в дела специального административного района.

Четверо депутатов, Элвин Йонг, Деннис Квок, Квок Каки и Кеннет Леунг, были немедленно дисквалифицированы из Законодательного совета города при принятии решения. Ранее этим четырем было запрещено участвовать в отложенных законодательных выборах в начале этого года.

Это решение означает официальный запрет центра, члены которого выражали политическое несогласие.

В знак проявления солидарности 19 продемократических депутатов объявили, что массово пойдут с должности, заявив, что концепция “Единая страна – две системы”, которая имела целью обеспечить Гонконг автономией от материка, сейчас официально мертва.

Если депутаты действительно уйдут в отставку, в парламенте специального административного района останутся только провластные депутаты, которые и без того находятся в большинстве.

Однако этот протест сыграет на руку власти и облегчит принятие необходимых законов, ведь оппозиционеры использовали процедурные ограничения, чтобы замедлить принятие законопроектов, с которыми они не были согласны.

Продемократические силы массово уйдут в отставку в четверг, 12 ноября.

Руководитель Гонконга, Керри Лам, заявила на пресс-конференции в среду, что те, кто не уважает суверенитет Китая, “не могут выполнять свои обязанности законодателей”.