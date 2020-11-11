Об этом сообщает CNN.
Резолюция, принятая высшим законодательным органом Китая, позволяет исполнительной власти Гонконга без решения суда отстранять депутатов от выполнения их обязанностей, если они “угрожают национальной безопасности”.
В частности, могу отстранить депутатов, которые не признают автономию Гонконга, отказываются признавать китайский суверенитет над городом или призывают внешние силы вмешаться в дела специального административного района.
Четверо депутатов, Элвин Йонг, Деннис Квок, Квок Каки и Кеннет Леунг, были немедленно дисквалифицированы из Законодательного совета города при принятии решения. Ранее этим четырем было запрещено участвовать в отложенных законодательных выборах в начале этого года.
Это решение означает официальный запрет центра, члены которого выражали политическое несогласие.
В знак проявления солидарности 19 продемократических депутатов объявили, что массово пойдут с должности, заявив, что концепция “Единая страна – две системы”, которая имела целью обеспечить Гонконг автономией от материка, сейчас официально мертва.
Если депутаты действительно уйдут в отставку, в парламенте специального административного района останутся только провластные депутаты, которые и без того находятся в большинстве.
Однако этот протест сыграет на руку власти и облегчит принятие необходимых законов, ведь оппозиционеры использовали процедурные ограничения, чтобы замедлить принятие законопроектов, с которыми они не были согласны.
Продемократические силы массово уйдут в отставку в четверг, 12 ноября.
Руководитель Гонконга, Керри Лам, заявила на пресс-конференции в среду, что те, кто не уважает суверенитет Китая, “не могут выполнять свои обязанности законодателей”.
- Жителям Гонконга предлагают доносить на инакомыслящих с помощью “горячей линии”. При этом гонконжцев убеждали, что “горячую линию” создают не для обработки и хранения персональных данных доносчиков.