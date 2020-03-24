Об этом #Буквам подтвердили достоверные источники.
Ранее “Схемы” сообщили, что у Хорошковского двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден. В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.
Сам Хорошковский в комментарии журналистам “Схем” не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.
“Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных”, – ответил Хорошковский.
По данным “Схем”, частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.
На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы Хорошковский контактировал с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: “Нет”.
Источники #Букв подтвердили, что у Хорошковского обнаружили коронавирус и он находится на лечении в Александровской больнице в Киеве.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- В МОЗ подтвердили, что в Украине уже 97 случаев заражения COVID-19.