Бывшего министра финансов, экс-главу СБУ Валерия Хорошковского госпитализировали в Александровскую больницу Киева с подозрением на коронавирус.

Об этом #Буквам подтвердили достоверные источники.

Ранее “Схемы” сообщили, что у Хорошковского двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден. В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

Сам Хорошковский в комментарии журналистам “Схем” не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

“Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных”, – ответил Хорошковский.

По данным “Схем”, частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы Хорошковский контактировал с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: “Нет”.

Источники #Букв подтвердили, что у Хорошковского обнаружили коронавирус и он находится на лечении в Александровской больнице в Киеве.