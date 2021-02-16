Covid-19 Украина

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В Японии заявили об угрозе уничтожения миллионов доз вакцины Pfizer: что известно

Во вторник, 16 февраля, власти Японии заявили, что пытаются обеспечить поставки специальных шприцев для вакцинации препаратом Pfizer, чтобы минимизировать количество испорченных вакцин от COVID-19. В случае отсутствия необходимого количества шприцев придется выбросить миллионы доз вакцины, поскольку препарат будет испорченным.

Вторник, 16 февраля 2021, 14:10

Об этом сообщает агентство Reuters.

Япония с населением 126 млн человек в прошлом месяце подписала контракт с Pfizer Inc на закупку 144 миллионов доз вакцины. Этого достаточно для вакцинации 72 миллионов человек. Кампания вакцинации начнется в среду, 17 февраля.

Один флакон вакцины предназначен для шести прививок. Однако для извлечения шести доз нужны специальные шприцы. Обычными шприцами реально сделать только пять прививок из флакона.

“Закупить необходимое количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями”, – сказал генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Правительство страны ведет переговоры с фармацевтическими компаниями, которые занимаются производством этих шприцев. Пока неизвестно, возможно ли наладить необходимые объемы производства в короткие сроки.

Компания Nipro Corp заявила, что может производить 500 000 единиц таких шприцев в месяц и готовится увеличить свою ежемесячную мощность до нескольких миллионов, но для достижения этой цели потребуется до пяти месяцев.

“Мы получаем запрос от министерства здравоохранения, и нам нужно сделать некоторые шаги. Но это не то, что мы можем сделать за одну ночь. Через четыре-пять месяцев мы сможем наростить производство”, – сказал представитель Nipro.

Другой крупный японский производитель медицинского оборудования Terumo Corp заявил, что он начал разрабатывать шприцы, пригодные для извлечения шести доз из флакона, но пока рано говорить, когда начнется коммерческий выпуск.

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Теги: Pfizer, вакцина против коронавируса, Коронавирус

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