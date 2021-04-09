В Египте, вблизи города Луксор, археологи обнаружили "затерянный золотой город", который существовал 3000 лет тому назад.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Древний город, затерянный в песках Египта, уже признали одной из важнейших археологических находок со времен могилы Тутанхамона.

Известный египтолог Захи Хавасс объявил об открытии “затерянного золотого города” в четверг.

По словам исследователя, речь идет о древнем городе Атон. Это самое большое древнее поселение, которое когда-либо обнаруживали на территории Египта.

Раскопки на месте находки начались в сентябре 2020 году возле Долины царей (примерно в 500 км к югу от Каира).

Город датируется временами царствования Аменхотепа III, одного из самых могущественных фараонов Египта. Он правил с 1391 по 1353 годы до нашей эры.

Впоследствии город продолжали использовать фараоны Ай и Тутанхамон.

Во время раскопок было обнаружено большое количество ценных археологических находок: таких как ювелирные изделия, цветная керамика, амулеты жуков-скарабеев и кирпичи с печатями Аменхотепа III.

“Спустя несколько недель, к большому удивлению команды, начали появляться конструкции из глиняного кирпича во всех направлениях. То, что они раскопали, – большой город, который хорошо сохранился, с почти целыми стенами и комнатами, заполненными предметами повседневной жизни”, – рассказал Хавасс.

По его словам, “много миссий искали этот город, но так и не нашли”.

Спустя семь месяцев после начала раскопок исследователи обнаружили несколько кварталов, административные здания и жилой район. На месте находки ведутся дальнейшие археологические работы.

Археологи рассчитывают “выявить нетронутые гробницы, наполненные сокровищами”.

“Этот затерянный город является вторым по значению археологическим открытием со времен могилы Тутанхамона”, – отметила в комментарии агентству Бетси Брайан, профессор египтологии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе (США).

По ее словам, город “даст редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян”.