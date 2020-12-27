Об этом пишет Reuters.
Как сообщают службы безопасности и источники в сфере здравоохранения, пожар вспыхнул около 9:00 утра в больнице Миср аль Амаль в Эль-Обур, примерно в 30 км (19 милях) к северо-востоку от центра Каира, и, согласно предварительным расследованием, был вызван неисправностью электросети, сообщили в службах безопасности и медицинские источники.
Источники сообщили, что больница была эвакуирована и закрыта, а пациенты переведены в государственную больницу в Каире.
В Египте за последнюю неделю произошло резкое увеличение числа официально подтвержденных случаев коронавируса. Министерство здравоохранения зарегистрировало 1189 новых случаев заболевания и 43 случая смерти в субботу, в результате чего общее количество с начала пандемии составила 131315 случаев, включая 7352 случаев смерти.
Эксперты в области здравоохранения и некоторые чиновники говорят, что реальные цифры, вероятно, будут гораздо выше за низкого уровня публичного тестирования ПЦР и исключения результатов частных тестов по данным министерства.
- Ранее сообщалось, что 19 декабря в отделении интенсивной терапии, где лечат пациентов с COVID-19, на юге Турции после взрыва кислородного баллона вспыхнул пожар, в результате которого погибли восемь человек.