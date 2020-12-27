В субботу, 26 декабря, в результате пожара в частной больнице, которая лечила пациентов с коронавирусом, на окраине Каира (Египет), погибли по меньшей мере семь человек, есть раненые.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщают службы безопасности и источники в сфере здравоохранения, пожар вспыхнул около 9:00 утра в больнице Миср аль Амаль в Эль-Обур, примерно в 30 км (19 милях) к северо-востоку от центра Каира, и, согласно предварительным расследованием, был вызван неисправностью электросети, сообщили в службах безопасности и медицинские источники.

Источники сообщили, что больница была эвакуирована и закрыта, а пациенты переведены в государственную больницу в Каире.

В Египте за последнюю неделю произошло резкое увеличение числа официально подтвержденных случаев коронавируса. Министерство здравоохранения зарегистрировало 1189 новых случаев заболевания и 43 случая смерти в субботу, в результате чего общее количество с начала пандемии составила 131315 случаев, включая 7352 случаев смерти.

Эксперты в области здравоохранения и некоторые чиновники говорят, что реальные цифры, вероятно, будут гораздо выше за низкого уровня публичного тестирования ПЦР и исключения результатов частных тестов по данным министерства.