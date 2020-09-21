Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на заявление египетского министерства по делам древностей.
Сначала археологи нашли в подземном помещении 13 деревянных гробов, а затем еще 14.
Специалисты считают, что саркофаги не открывались с момента захоронения. Тем не менее есть ли внутри мумии – пока неизвестно.
Судя по фотографиям, цветные саркофаги и мелкие артефакты хорошо сохранились.
На данный момент продолжаются раскопки и изучение находок.
Деревня Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местный некрополь в течение трех тысяч лет был большим кладбищем. Его название происходит от имени Сокар – древнеегипетского бога мертвых.
- Ранее сообщалось, что правительство Египта пригласило генерального директора SpaceX Илона Маска посетить страну, чтобы тот занялся исследованием пирамид.