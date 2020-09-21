Египетские археологи нашли 27 саркофагов в гробнице в деревне Саккара, находящейся в 30 километрах от Каира.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на заявление египетского министерства по делам древностей.

Сначала археологи нашли в подземном помещении 13 деревянных гробов, а затем еще 14.

Специалисты считают, что саркофаги не открывались с момента захоронения. Тем не менее есть ли внутри мумии – пока неизвестно.

Судя по фотографиям, цветные саркофаги и мелкие артефакты хорошо сохранились.

На данный момент продолжаются раскопки и изучение находок.

Деревня Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местный некрополь в течение трех тысяч лет был большим кладбищем. Его название происходит от имени Сокар – древнеегипетского бога мертвых.