Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.

Потяг № 949/3209 прямував з Каїру до Мансури. О 13:54 біля станції Sandanhour, що поблизу міста Тух, із рейок зійшли чотири вагони. МОЗ Єгипту направило до місця аварії понад 50 швидких.

За словами представника міністерства Халеда Мегахеда, більшість поранень — легкої та середньої тяжкості.

Представники залізничного управління Єгипту заявили, що розслідують причини інциденту.