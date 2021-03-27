На юге Египта произошло столкновение двух поездов, в результате чего погибли не менее 32 человек и более 160 получили ранения.

Об этом сообщает The New York Times и CNN.

По сообщению министерства здравоохранения, на место происшествия были отправлены 72 машины скорой помощи.

Также из Каира были отправлены два самолета с 52 медицинскими бригадами различных специальностей на борту для оказания помощи раненым.

В заявлении администрации железных дорог Египта говорится, что столкновение произошло после того, как неустановленный человек нажал на аварийный тормоз.

Отмечается, что в 11:42 по местному времени (5:42 по восточному времени) поезд, следовавший из Асуана в Каир, ударился о заднюю часть поезда, следовавшего из Луксора в Александрию, который застрял на железнодорожной линии после срабатывания аварийного тормоза.

На стареющей железнодорожной системе Египта в течение последних 20 лет почти каждый год происходят смертельные аварии. В 2018 году в Египте было зарегистрировано 2044 железнодорожных происшествия, а в 2017 году было зарегистрировано 1793 несчастных случая.