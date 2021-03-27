Об этом сообщает The New York Times и CNN.
По сообщению министерства здравоохранения, на место происшествия были отправлены 72 машины скорой помощи.
Также из Каира были отправлены два самолета с 52 медицинскими бригадами различных специальностей на борту для оказания помощи раненым.
В заявлении администрации железных дорог Египта говорится, что столкновение произошло после того, как неустановленный человек нажал на аварийный тормоз.
Отмечается, что в 11:42 по местному времени (5:42 по восточному времени) поезд, следовавший из Асуана в Каир, ударился о заднюю часть поезда, следовавшего из Луксора в Александрию, который застрял на железнодорожной линии после срабатывания аварийного тормоза.
На стареющей железнодорожной системе Египта в течение последних 20 лет почти каждый год происходят смертельные аварии. В 2018 году в Египте было зарегистрировано 2044 железнодорожных происшествия, а в 2017 году было зарегистрировано 1793 несчастных случая.
- В Днепропетровской области вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения по маршруту станций Кривой Рог — Нижнеднепровск-Узел 8 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Из-за аварии задерживались поезда южного направления.