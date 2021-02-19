Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в Twitter.

По его данным, среди пострадавших трое граждан Украины.

“Сейчас известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы. Украинские консулы взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии”, – сообщил Николенко.

#Єгипет: на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули @UKRinEGY взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 19, 2021

Египетские СМИ сообщают, что в автобусе находилось 60 человек. Детали ДТП и общее количество пострадавших пока неизвестны.

В то же время посол Украины в Египте Евгений Микитенко в эфире канала Украина 24 отметил, что ДТП произошло около 06:00.

“В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько туристов из Украины, пока точно неизвестно. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной”, – заявил посол.

Один украинец получил тяжелые травмы, еще двое – легкие телесные повреждения.