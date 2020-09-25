Совет ЕС одобрил финансовую поддержку в размере 87,4 млрд евро для 16 государств-членов. Она будет предоставлена в рамках SURE – временного инструмента Евросоюза для снижения рисков безработицы во время кризиса COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Евросовета.

Отмечается, что эта финансовая поддержка поможет странам-членам профинансировать резкое повышение бюджетных расходов с 1 февраля 2020 года, которое произошло, в том числе из-за принятых в ответ на пандемию коронавируса мер.

Программа SURE является одной из трех систем социальной защиты на общую сумму до 540 млрд евро, которые были согласованы 9 апреля 2020 года и впоследствии одобрены лидерами ЕС для защиты работников, предприятий и государств.

“SURE является важной частью нашего ответа на беспрецедентные вызовы, спровоцированные кризисом COVID-19. Значительный интерес государств-членов к этому инструменту подтверждает его значимость и настоящую добавленную стоимость для работников и компаний. Миллионы работников по всему ЕС извлекут выгоду от этого инструмента. Это четкий сигнал о том, что Европа сильнее вместе”, – подчеркнул Олаф Шольц, министр финансов Германии, председательствующей в Совете ЕС.

Финансовая поддержка в рамках SURE будет распределена следующим образом: Бельгия – 7,8 млрд евро; Болгария – 511 млн евро; Хорватия – 1 млрд евро; Кипр – 479 млн евро; Чехия – 2 млрд евро; Греция – 2,7 млрд евро; Италия – 27,4 млрд евро; Латвия – 193 млн евро; Литва – 602 млн евро; Мальта – 244 млн евро; Польша – 11,2 млрд евро; Португалия – 5,9 млрд евро; Румыния – 4,1 млрд евро; Словакия – 631 млн евро; Словения – 1,1 млрд евро; Испания – 21,3 млрд евро.

Таким образом, на крупнейшую финансовую поддержку могут рассчитывать Италия и Испания.

Остальные государства-члены ЕС, не попавшие в указанный список, все еще могут подавать свои запросы о финансовой помощи. В рамках этого инструмента ЕС может быть выделено до 100 млрд евро.

Помощь будет предоставлена в виде кредитов. Займы в рамках программы SURE будут подкрепляться бюджетом ЕС и гарантиями от стран-членов ЕС (в соответствии с их долей в валовом национальном доходе Евросоюза). Общий объем гарантий составит 25 млрд евро.