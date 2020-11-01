Партия "Европейская Солидарность" будет иметь больше депутатов в городских советах областных центров.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов (99,5%), проведенного Центральным штабом партии, сообщает пресс-служба “ЕС”.

“Европейская Солидарность” – единственная партия, которая будет иметь фракции в горсовете каждого областного центра Украины”, – говорится в сообщении.

Кандидаты от “Европейской Солидарности” избраны председателями более чем в 100 ОТО по всей Украине.

“Среди них – руководители с большим опытом местного самоуправления, общественные активисты, молодые перспективное кандидаты, которые планируют реализовывать преимущества децентрализации в своих общинах”, – отметили в “ЕС”.

Партия получила первое место на выборах в горсовет в Киеве, а также в областных советах в Киевской, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.

Окончательные результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.