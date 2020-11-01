Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов (99,5%), проведенного Центральным штабом партии, сообщает пресс-служба “ЕС”.
“Европейская Солидарность” – единственная партия, которая будет иметь фракции в горсовете каждого областного центра Украины”, – говорится в сообщении.
Кандидаты от “Европейской Солидарности” избраны председателями более чем в 100 ОТО по всей Украине.
“Среди них – руководители с большим опытом местного самоуправления, общественные активисты, молодые перспективное кандидаты, которые планируют реализовывать преимущества децентрализации в своих общинах”, – отметили в “ЕС”.
Партия получила первое место на выборах в горсовет в Киеве, а также в областных советах в Киевской, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.
Окончательные результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.
- О том, как прошли выборы в Украине и насколько прогнозируемыми были их результаты, читайте в материале “Итоги выборов: провал власти, реванш Порошенко, споры ОПЗЖ и главное правило техасцев”.
- Руководитель Центрального штаба “Европейской Солидарности” Александр Турчинов заявил, что действующая власть получила на местных выборах неутешительный результат, и через различные грязные технологии пытается его переписать.