Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Венгрия должна отменить решение о закрытии границ из-за COVID-19.

Об этом она написала в Twitter.

“Сегодня мы с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом отправляем письмо венгерскому правительству, в котором напоминаем о важности целостности Шенгенской зоны и недискриминационного применения пограничных мер ко всем гражданам и резидентам ЕС. Разумеется, любые меры, не соответствующие этим основополагающим принципам законодательства ЕС, должны быть немедленно отменены”, – написала Юханссон.

Также она сообщила, что планируется разговор с венгерскими коллегами на уровне министров, чтобы запросить дополнительную информацию.