Об этом она написала в Twitter.
“Сегодня мы с еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом отправляем письмо венгерскому правительству, в котором напоминаем о важности целостности Шенгенской зоны и недискриминационного применения пограничных мер ко всем гражданам и резидентам ЕС. Разумеется, любые меры, не соответствующие этим основополагающим принципам законодательства ЕС, должны быть немедленно отменены”, – написала Юханссон.
Также она сообщила, что планируется разговор с венгерскими коллегами на уровне министров, чтобы запросить дополнительную информацию.
- Ранее сообщалось, что власти Венгрии приняли решение с 1 сентября закрыть границы для иностранцев с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19.