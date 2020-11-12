Об этом сообщает EUobserver.

“Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели”, – сказал он.

Сассоли был вынужден выступить с этим заявлением после того, как начались жалобы от депутатов, что они больше не могут получать свои суточные в размере 323 евро после частичного закрытия Европарламента.

Европарламент платит депутатам по 323 евро в день для покрытия расходов, которые они несут в течение парламентской деятельности – при условии, что они подтвердят свое присутствие, зарегистрировавшись.