Об этом сообщает EUobserver.
“Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели”, – сказал он.
Сассоли был вынужден выступить с этим заявлением после того, как начались жалобы от депутатов, что они больше не могут получать свои суточные в размере 323 евро после частичного закрытия Европарламента.
Европарламент платит депутатам по 323 евро в день для покрытия расходов, которые они несут в течение парламентской деятельности – при условии, что они подтвердят свое присутствие, зарегистрировавшись.
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила заключение контракта с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на закупку 200 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность заказать еще 100 млн доз.