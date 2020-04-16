Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает Reuters.
По словам Клюге, Европа в настоящее время находится на пороге пандемии COVID-19.
“Количество случаев по всему региону продолжает расти. За последние 10 дней число случаев, зарегистрированных в Европе, почти удвоилось и приблизилось к 1 миллиону”, – отметил он.
Он добавил, что это означает, что около 50 % глобального бремени COVID-19 приходится на Европу, где уже умерло более 84 000 человек.
“Грозовые тучи этой пандемии все еще сильно нависают над европейским регионом. В то время как некоторые страны подходят к периоду, когда они могут постепенно ослаблять ограничения, быстрого возврата к нормальной жизни не существует”, – сказал Клюге.
- Специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии Дэвид Набарро заявил, что коронавирус COVID-19 будет преследовать человеческую расу, пока не разработают вакцину.