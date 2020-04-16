Европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что число случаев коронавируса COVID-19 в Европе составляет почти 1 миллион, а ближайшие недели будут "критическими".

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает Reuters.

По словам Клюге, Европа в настоящее время находится на пороге пандемии COVID-19.

“Количество случаев по всему региону продолжает расти. За последние 10 дней число случаев, зарегистрированных в Европе, почти удвоилось и приблизилось к 1 миллиону”, – отметил он.

Он добавил, что это означает, что около 50 % глобального бремени COVID-19 приходится на Европу, где уже умерло более 84 000 человек.

“Грозовые тучи этой пандемии все еще сильно нависают над европейским регионом. В то время как некоторые страны подходят к периоду, когда они могут постепенно ослаблять ограничения, быстрого возврата к нормальной жизни не существует”, – сказал Клюге.