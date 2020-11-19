Об этом сообщает газета The Telegraph.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе брифинге 19 ноября отметил, что на прошлой неделе упомянутый показатель в странах Европы подскочил на 18 процентов. По его словам, на регион приходится 28 процентов зарегистрированных в мире случаев коронавирусной инфекции.

“На прошлой неделе в Европе было зафиксировано более 29 000 жертв COVID-19. Это означает, что один человек умирает каждые 17 секунд”, – отметил он.

При этом Клюге признал, что последние показатели заболеваемости оказались более оптимистичными – впервые за три месяца было выявлено снижение количества новых инфицированных. Это, по мнению ВОЗ, указывает на эффективность принятых мер. Клюге призвал не отказываться от ограничений слишком быстро и напомнил, что в целом картина по региону наблюдается довольно мрачная.

“Мы замечаем все больше сигналов, указывающих на перегруженность систем здравоохранения. В частности, во Франции палаты интенсивной терапии заполнились более чем на 95 процентов всего за 10 дней”, – добавил глава Европейского бюро организации.

Он также призвал соблюдать озвученные ранее рекомендации.