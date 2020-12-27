В Европе стартовала массовая вакцинация против Covid-19

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что вакцину Pfizer-BioNTech даставили во все 27 стран-членов ЕС.
Некоторые страны начали вакцинацию в субботу, заявив, что не готовы ждать завтрашнего дня.
На сегодняшний день в ЕС зарегистрировано более 335 тыс. смертей от Covid-19; зарегистрировано более 14 миллионов случаев заражения и в настоящее время почти во всех государствах-членах действуют строгие меры изоляции.
В странах ЕС планирую вакцинировать 446 миллионов человек. Для этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейская комиссия одобрили немецко-американскую вакцину Pfizer-BioNTech.
ЕС заключил контракты на поставку более двух миллиардов доз вакцины от ряда фармацевтических компаний.
Начало массовой вакцинации Урсула фон дер Ляйен назвала “трогательным моментом единства.
“Дни вакцинации в ЕС – это трогательный момент единства. Вакцинация – это надежный выход из пандемии”, – добавила она.
Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил в субботу: “В данный момент грузовики с первыми вакцинами едут по всей Европе, по всей Германии, во все федеральные земли… Эта вакцина – ключ к победе над пандемией. Это ключ к тому, чтобы мы вернули себе жизнь”.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал своих соотечественников прийти и привиться.
Медицинские работники на северо-востоке Германии решили не ждать воскресенья и начали иммунизацию пожилых жителей дома престарелых в Хальберштадте.
Государственное информационное агентство сообщает, что в Венгрии первым получателем вакцины стал врач центральной больницы Дель-Пешт.
Власти Словакии также заявили, что начали вакцинацию.
Что касается Украины, то премьер Денис Шмыгаль заверил, что правительство сделало все, чтобы Украина получила вакцину против Covid-19. Однако глава МОЗ Максим Степанов заявил, что провести первую вакцинацию против коронавируса COVID-19 планируют в феврале 2021 года.
Министр также напомнил, что Украина получила от механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19) официальное одобрение запроса на получение бесплатной вакцины. Поставка ожидается в конце первого – начале второго квартала 2021 года.
- 24 декабря в Мексике началась вакцинация медицинских работников. Таким образом правительство реагирует на резкий всплеск количества госпитализированных с инфекций COVID-19.
- 23 декабря Дубай начал бесплатную вакцинацию населения против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
- 23 декабря в Швейцарии началась массовая вакцинация населения против коронавируса COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться против коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 28-30 ноября 2020 года.