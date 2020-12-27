В Европе стартовала массовая вакцинация против Covid-19

Сегодня, 27 декабря, в странах Европейского союза (ЕС) стартовала массовая вакцинация против коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что вакцину Pfizer-BioNTech даставили ​​во все 27 стран-членов ЕС.

Некоторые страны начали вакцинацию в субботу, заявив, что не готовы ждать завтрашнего дня.

На сегодняшний день в ЕС зарегистрировано более 335 тыс. смертей от Covid-19; зарегистрировано более 14 миллионов случаев заражения и в настоящее время почти во всех государствах-членах действуют строгие меры изоляции.

В странах ЕС планирую вакцинировать 446 миллионов человек. Для этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейская комиссия одобрили немецко-американскую вакцину Pfizer-BioNTech.

ЕС заключил контракты на поставку более двух миллиардов доз вакцины от ряда фармацевтических компаний.

Начало массовой вакцинации Урсула фон дер Ляйен назвала “трогательным моментом единства.

“Дни вакцинации в ЕС – это трогательный момент единства. Вакцинация – это надежный выход из пандемии”, – добавила она.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил в субботу: “В данный момент грузовики с первыми вакцинами едут по всей Европе, по всей Германии, во все федеральные земли… Эта вакцина – ключ к победе над пандемией. Это ключ к тому, чтобы мы вернули себе жизнь”.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал своих соотечественников прийти и привиться.

Медицинские работники на северо-востоке Германии решили не ждать воскресенья и начали иммунизацию пожилых жителей дома престарелых в Хальберштадте.

Государственное информационное агентство сообщает, что в Венгрии первым получателем вакцины стал врач центральной больницы Дель-Пешт.

Власти Словакии также заявили, что начали вакцинацию.

Что касается Украины, то премьер Денис Шмыгаль заверил, что правительство сделало все, чтобы Украина получила вакцину против Covid-19. Однако глава МОЗ Максим Степанов заявил, что провести первую вакцинацию против коронавируса COVID-19 планируют в феврале 2021 года.

Министр также напомнил, что Украина получила от механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19) официальное одобрение запроса на получение бесплатной вакцины. Поставка ожидается в конце первого – начале второго квартала 2021 года.