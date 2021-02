Об этом сообщает The Guardian.

Автобус, который начал движение в субботу, оснащен датчиками и камерами и связывает порт Малаги с центром города по 8-километровому кольцу, которое он объезжает шесть раз в день.

Он может “взаимодействовать со светофорами”, которые также были оснащены датчиками, чтоб предупреждать автобус, когда они загораются красным светом.

“Автобус всегда знает, где он находится и что вокруг”, – сказал Рафаэль Дурбан Кармона, возглавляющий южное подразделение испанской транспортной компании Avanza, возглавляющей государственно-частный консорциум, стоящий за проектом.

12-метровый автобус, который внешне выглядит как и другие городские автобусы, может перевозить 60 пассажиров и был разработан испанской компанией Irizar.

Отмечается, что другие пилотные проекты городского транспорта без водителя уже существуют в Европе, но ни один из них не курсирует по обычной улице вместе с другими транспортными средствами.

A new 100% electric self-driving bus has come to Malaga, Spain. The bus can hold up to 70 passengers and is free to ride during its pilot program 🚌 pic.twitter.com/kUi59ypePC

— NowThis (@nowthisnews) February 26, 2021