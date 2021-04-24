Лідери Європейського Союзу планують на травень очний саміт ЄС у Брюсселі, на якому серед ключових питань будуть відносини з Росією.

Про це поінформував у Twitter Баренд Лейтс – речник голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Саміт планується на вівторок, 25 травня.

Його темами стануть коронакриза, боротьба зі зміною клімату та напруженість у відносинах з РФ.

“У вівторок, 25 травня, президент Європейської ради скликає саміт в Брюсселі з фізичною присутністю за темами: COVID-19, клімат і Росія”, – написав Лейтс, додавши, що деталі будуть оприлюднені згодом.

Як зазначає агентство AFP, кілька нещодавніх зустрічей лідерів ЄС були проведені за допомогою відеоконференцій через ситуацію з коронавірусом.

Проте офіційні особи висловлювали розчарування, що процес ухвалення рішень сповільнюється під час таких відеозустрічей, оскільки європейські лідери не можуть збиратися невеликими групами в кулуарах, а також виникають проблеми з конфіденційністю.

Саміт на травень скликають на фоні заяв очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо того, що після повільного старту програма з вакцинації проти коронавірусу в ЄС набирає обертів.

Лідери також обговорять зміни клімату після досягнення угоди між Єврокомісією, депутатами Європарламенту і лідерами країн ЄС щодо скорочення викидів.

Як зазначає AFP, на порядку денному травневого саміту будуть і відносини з Москвою – після нарощування військ РФ в незаконно окупованому Криму і на кордоні України, а також повідомлень про те, що російські агенти спровокували вибухи боєприпасів у Чехії в 2014 році.

Варто зазначити, що президент Європейської ради Шарль Мішель також підтвердив проведення саміту ЄС-США в Брюсселі в червні.

“Я радий оголосити разом із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про зустріч на вищому рівні ЄС-США з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом під час його поїздки до Брюсселя в червні”, – написав він у Twitter.

Мішель уточнив, що темами зустрічі будуть зміцнення партнерства, ситуація з коронавірусом, зміни клімату, питання безпеки.