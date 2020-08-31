В "Европейской Солидарности" требуют немедленного увольнения Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за его последних заявлений.

Об этом заявила во время выступления на согласительном совете в Верховной Раде сопредседатель фракции “ЕС” Ирина Геращенко.

Так, ранее Фокин выступил за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за “всеобщую амнистию”. Геращенко подчеркнула, что это звучит как государственная измена.

“Как представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске, я точно знаю, что там нет самодеятельности. Все участники этой группы очень четко выполняют директивы МИД Украины и президента. Хотим напомнить, что из уст нынешних руководителей Трехсторонней контактной группы последние заявления звучат, как государственная измена. Когда на Украину набираются все новые и новые обязательства, а Российская Федерация не выполнила ни одного пункта Минских соглашений: она не вывела свои войска и технику, не освободила всех заложников, не допустила гуманитарные, международные миссии на Донбасс. Она вообще исчезла из нашей риторики”, – подчеркнула Геращенко.

“И сейчас нужно не убийц миловать, а требовать того, чтобы РФ ушла с Крыма и Донбасса. Мы ожидаем от властей немедленного увольнения Фокина из Трехсторонней контактной группы”, – добавила нардеп.

Также Геращенко призвала внести в повестку дня ВР постановление о признании ЧВК “Вагнера” террористической организацией.

“Мы просим поставить в повестку дня постановление о признании “вагнеровцев” террористической организацией. Очень хотелось бы услышать, что действительно произошло с группой “вагнеровцев” в Беларуси. И причастно ли высшее государственное руководство к освобождению этих террористов и передаче их, вместо правосудия, России и их соучастнику Путину”, – отметила Геращенко.