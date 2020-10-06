В партии "Европейская Солидарность" заявили, что Служба безопасности Украины осуществляет давление на кандидатов от "ЕС" на местных выборах в Донецкой области.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба политсилы.

Так, “Европейская Солидарность” требует от СБУ провести расследование относительно письма на имя лидера партии Петра Порошенко с просьбой о предоставлении информации относительно кандидатов “ЕС” на местных выборах в Донецкой области.

Пресс-служба опубликовала фотокопию указанного письма. Оно подписано и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Евгением Русиновым.

“Европейская Солидарность” получила письмо на имя лидера нашей партии Петра Порошенко, подписанное вр.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях господином Русиновым. О чем это письмо? Они просят предоставить перечень кандидатов от нашей политической партии в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района. Дополнительно необходимо предоставить краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от партии”, – рассказал на брифинге нардеп от “ЕС” Алексей Гончаренко.

Кроме того, в письме содержится просьба предоставить информацию об объеме потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата и об источниках их происхождения.

По словам Гончаренко, письмо пришло на электронную почту. После этого в партии связались с УСБУ в Донецкой и Луганской областях и получили подтверждение существования письма и того, что Евгений Русинов работает в этом управлении.

Гончаренко подчеркнул, что партия расценивает это как политическое давление на оппозицию.

“Это абсолютно категорическое нарушение закона Украины. Мы расцениваем это как давление на нас как на оппозиционную политическую силу. Почему именно на нас? Может, потому, что наша партия является инициатором создания ВСК по “вагнергейту”, в котором может быть замешано и руководство СБУ, так как оно владело информацией о спецоперации, которая была сорвана и “слита” российским спецслужбам”, – предположил нардеп.

В связи с этим Гончаренко обратился к главе СБУ Ивану Баканову.

“Я понимаю, что вы друг, брат, сват, кум, сосед, одноклассник Зеленского, но, кроме этого, вы еще должностное лицо высокого ранга фактически в Украине и вы должны руководствоваться законами Украины, а не политической логикой и целесообразностью. Здесь есть только два варианта: первый – это ваша сознательная команда оказывать давление на нашу политическую силу как оппозиционную политическую силу и второй вариант, это, извините, какой-то идиот, который работает у вас, делает такие вещи. С этим вы должны разобраться”, – заявил нардеп.

В партии требуют проведения “немедленного служебного расследования и публичного сообщения о том, что это было, кто это сделал”.

“И если это не по вашему приказу и не по приказу руководства нарушен закон, то тогда этот человек должен понести ответственность перед законом. И мы хотим услышать результаты служебного расследования… Мы ожидаем реакции главы СБУ Баканова на эту абсолютно дерзкую то ли провокацию, то ли действительно давление на оппозицию”, – подытожил Гончаренко.

(На видео – с 2:48)

Стоит отметить, что в СБУ поспешили откреститься от письма: уверяют, что его не отправляли и давления не оказывают.

“СБУ, ознакомившись с заявлением народных депутатов фракции “Европейская Солидарность” о якобы давлении со стороны СБУ и требовании предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях, официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не отправляли в партию “ЕС” никаких писем следующего содержания. В частности, такие исходные номера, как у “документа”, на который ссылается партия, не используются Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит. Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не исполнял временные обязанности начальника управления”, – говорится в комментарии СБУ.