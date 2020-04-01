Об этом проинформировали в пресс-службе городского совета Ирпеня.

Так, ребенку был проведен ПЦР-тест (тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции). Результат оказался отрицательным – COVID-19 у новорожденного не выявили.

“Ребенок чувствует себя хорошо, остается под наблюдением наших врачей. Через несколько дней сделаем повторный анализ”, – отметил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

Он уточнил, что по состоянию на 1 апреля в городе Ирпень подтверждены два случая коронавируса, а в Ворзеле, Гостомеле, Буче – по одному.

Как известно, беременную женщину, жительницу Ирпеня, госпитализировали 24 марта с подозрением на коронавирус. На следующий день она родила мальчика в роддоме Белой Церкви.

Стоит отметить, что согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, человек считается выздоровевшим и является безопасным для окружающих, если два теста на COVID-19 подряд показывают отрицательный результат.