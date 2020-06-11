После возобновления международного авиасообщения иностранцам для въезда в Украину необходимо будет иметь страховой полис.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Кроме того, рассматривается возможность тестирования приезжих на коронавирус в аэропортах.

“Мы рассматриваем вопрос относительно тестирования. Также в обязательном порядке у человека должен быть страховой полис при въезде в Украину. Я имею в виду у иностранцев. Мы будем предлагать, чтобы это было обязательным условием. Мы все эти вопросы дорабатываем”, – отметил Степанов.

Он напомнил, что Украина планирует восстановить международное авиасообщение с 15 июня. Рассматривается возможность введения зонирования стран, из которых планируется прилет иностранных граждан, на “красную” и “зеленую” зоны.

“Если говорить о пересечении границы, возобновлении международного авиасообщения, запланированного на 15 июня, то, что мы предлагаем совместно с Министерством инфраструктуры, – это ввести “красную” и “зеленую” зоны… “Красная” зона – это страны, в которых эпидситуация хуже, чем в Украине, “зеленая” – где лучше”, – заявил министр.

Степанов уточнил, что “зеленая” зона “не предусматривает обсервацию и самоизоляцию”, а “красная” будет предусматривать.

(На видео – с 7:20)