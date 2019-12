Об этом пишет издание The Verge.

В частности, функция, которая называется Layout, запустилась по всему миру сегодня.

Ожидается, что эта функция будет популярна, так как ранее единственным способом загрузить в Stories в Instagram несколько фото было копирование их из галереи и вставка в текстовое поле.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) 17 декабря 2019 г.