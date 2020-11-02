Институт ядерных исследований Российской академии наук с 2007 года имеет специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли недалеко от г. Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр в Совет национальной безопасности.

В обнародованном документе говорится о том, что в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило Институту ядерных исследований Российской академии наук специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли сроком на 20 лет.

Разрешение предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, – в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброс сточных вод.

Председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский заявил, что эта ситуация свидетельствует о неэффективности государственной системы мониторинга влияния российских структур на экономику страны.

“То, что институт Российской академии наук был разоблачен среди владельцев спецразрешений на недра только в 2020 году, свидетельствует о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияния российских структур на экономику в Украине неэффективна”, – сказал он.

Государственная служба геологии и недр обратилась к СНБО с просьбой внести в санкционный список российский институт, но по состоянию на ноябрь 2020 года санкции не наложены.