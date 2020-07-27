Об этом сообщает японское издание NHK.

Уточняется, что молния попала в грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines.

После попадания молнии самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Токио.

Сообщается, что самолет Boeing 747 летел в американский город Анкориджа, что на Аляске, но вынужден был сесть уже через 20 минут после взлета. Молния попала в самолет на высоте в 6700 метров.

Известно, что экипаж самолета состоял из пяти человек, ни один из которых не пострадал. Сейчас самолет исследуют на предмет физических повреждений.