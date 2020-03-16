В аэропорту "Борисполь" для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

“Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров перед посадкой в самолет. Был проведен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

По прибытии самолета в Украину в аэропорту “Борисполь” врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

Все прибывшие обязались самоизолироваться на 14 дней – период инкубационного периода коронавируса.