Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
“Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров перед посадкой в самолет. Был проведен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.
По прибытии самолета в Украину в аэропорту “Борисполь” врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.
Все прибывшие обязались самоизолироваться на 14 дней – период инкубационного периода коронавируса.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.