"Карантин выходного дня" могут продлить в Украине и после 30 ноября.

Об этом рассказал в интервью изданию “РБК-Украина” министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Как известно, “карантин выходного дня” предварительно вводили на три уикенда (на субботу-воскресенье) – с 14 по 30 ноября.

На вопрос, есть ли перспектива продления этого карантина и после 30 ноября, Немчинов ответил утвердительно.

“Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели. Если вы помните, как вводились первые карантинные ограничения, тогда мы тоже надеялись на одно, получили другое. Как и в других странах. И на самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина”, – отметил Немчинов.

Он также подтвердил, что окончательного дедлайна “карантина выходного дня” нет – при необходимости он может быть продлен.

“Да (нет дедлайна, – ред.). В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни”, – заявил министр.

По словам Немчинова, основная цель “карантина выходного дня” – это “не дать людям “соблазна” лишнего перемещения” и тем самым “предотвратить локдаун медицинской системы”.

“Фактически ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобного. Задача – чтобы люди находились с семьями”, – подчеркнул министр.

“Основной негатив, который был весной и в начале лета, – это неравноправие субъектов, когда крупные ритейлеры работали, а маленькие не работали. Сейчас мы определили, что не менее 60% торговой площади должна занимать продуктовая группа, чтобы крупные строительные супермаркеты, которые делают продуктовые раскладки при входе, не рассказывали, что они торгуют продуктами”, – добавил он.

Немчинов уточнил, что, согласно прогнозу СНБО, без усиления карантина в декабре было бы 20-25 тысяч случаев заражения коронавирусом в день.

“СНБО озвучило, что если мы не осуществим эти меры, мы выйдем на декабрь на 20-25 тысяч случаев в день. Цель – разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас”, – объяснил министр.