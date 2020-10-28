Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил, почему Правительство передало на развитие дорог во Львовской области 61,55 млн гривен из денег, которые были предусмотрены для Министерства охраны здоровья на совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Об этом он сказал во время заседания Правительства, сообщает корреспондент #Букв.

“В минувшую среду Правительство приняло решение о передаче части бюджетных назначений и перераспределении некоторых расходов государственного бюджета. В общем в этом году должна быть реализована программа реконструкции лаборатории Национального института рака. Хочу обратить внимание, что средства выделялись в 2018-2019 годах, однако не было практически проведено ни одной подготовительной работы, и только в этом году началась подготовка Министерством охраны здоровья и сделан проект, в том числе проведена государственная экспертиза”, – сказал Петрашко.

По его словам, в сегодняшней обстановке на реализацию этого проекта МОЗу нужно время. Поэтому Правительство по согласованию Министерства охраны здоровья поддержало решение межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств этой программы.

Кроме того, Петрашко отметил, что средства для реконструкции лаборатории диагностики будут предусмотрены в следующем году.