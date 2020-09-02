Министр Кабинета Министров Олег Немчинов попросил Национальный банк изменить изображение киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 гривна и 2 гривны.

Об этом он сказал на заседания Правительства.

“Я хочу попросить председателя Национального банка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах”, – обратился Немчинов к руководителю НБУ Кириллу Шевченко.

Напомним, что на гривневых банкнотах первого и второго поколений Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бороды. В 2000-х годах их заменили нынешними купюрами, где князья уже были бородатыми.

В 2018 году в обращение выпустили монеты номиналом 1 грн и 2 грн, которые постепенно заменяют эти банкноты. Владимир Великий и Ярослав Мудрый на них также с бородами.