Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский предложил передать в сферу управления его министерства еще три государственных предприятия, среди которых и Павлоградский химический завод, участвующий в создании боевых ракет.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на проект распоряжения Кабинета Министров авторства Уруского и результаты собственного мониторинга деятельности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Помимо Павлоградского химзавода, речь идет также о Государственном научно-исследовательском институте информатизации и моделирования экономики и Украинском центре “Безопасность”.

В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что к основным задачам Минстратегпрома отнесено: обеспечение формирования и реализации политики в сфере государственной промышленной политики, госполитики по развитию стратегических отраслей промышленности (в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе).

“В связи с этим возникла необходимость отнести целостные имущественные комплексы государственных предприятий и учреждений в сферу управления Минстратегпрома с целью сохранения надлежащего государственного контроля и управления ими на этапе последующих трансформаций в областях, отнесенных к сфере ведения Минстратегпрома”, – говорится в документе.

Как отмечают в StateWatch, штат возглавляемого Уруским министерства до сих пор не сформирован.

Лишь недавно был завершен отбор в отдел секретно-режимной работы. Он еще не сформирован.

Таким образом, министерство находится фактически на стадии формирования и не имеет допуска к тайне (допуск к гостайне есть только у министра Уруского).

“Фактически только в середине ноября начался отбор кадров в Минстратегпром. Еще не сформирован режимно-секретный отдел. Поэтому в случае передачи предприятий может быть полностью заблокирована работа Павлоградского химзавода, который в рамках гособоронзаказа участвует в изготовлении ракет “Ольха”, – отметил председатель StateWatch Глеб Каневский.

Ранее StateWatch сообщала о том, что Уруский предложил также передать своему министерству авиаконцерн “Антонов” и еще 5 авиапредприятий.