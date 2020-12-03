"Оранжевый" уровень карантинных ограничений, который действует на территории Украины, означает, что детские сады и начальные классы работают в обычном режиме.

Об этом рассказал сегодня на брифинге временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он уточнил, на время карантина для школ и вузов установлены ограничения в 20 человек в аудитории.

“На сегодняшний день по всей стране установлен “оранжевый” уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и 1 – 4 классы работают в обычном режиме, но с соблюдением всех норм карантинных ограничений. Единственной нормой, которой нужно придерживаться, является то, что ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более чем 20 человек”, – отметил Шкарлет.

Он добавил, что “если 50% коллективов и учащихся переходят на самоизоляцию”, такое образовательное учреждение должно “в полном объеме переводится на самоизоляцию”.

(На видео – с 8:10)