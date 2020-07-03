Об этом он сказал сегодня во время часа вопросов к Правительству в Парламенте, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы проводим соответствующее расследование. О плагиате надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, и господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем тогда предметно вести разговор на эту тему”, – сказал Шмыгаль.

(На видео с 19:20)

Напомним, что исполняющим обязанности министра образования был назначен бывший член Партии регионов, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет.

Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.