Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Робототехнический стартап Nuro планирует начать операции по доставке без водителя уже в следующем году.

Скорость транспортных средств компании будет ограничена до 56 км/ч, и они смогут работать только в условиях “хорошей погоды”.

“Выдача первого разрешения на развертывание является важной вехой в развитии автономных транспортных средств в Калифорнии. Мы продолжим заботиться о безопасности автомобилистов по мере развития этой технологии”, – отметил директор Калифорнийского департамента транспортных средств Стив Гордон.

Компания Nuro была основана двумя бывшими инженерами Google и финансируется японской фирмой Softbank. Ее автомобили рассчитаны на работу без водителя или пассажиров.

R2 использует радар, тепловизор и 360-градусные камеры для управления движением. При этом у такого авто нет руля, педалей или зеркал заднего вида.

Автомобиль имеет овальную раму, которая меньше, чем у большинства автомобилей в США. Он также имеет два отсека с регулируемой температурой для доставки.