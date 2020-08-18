В штате Калифорния (США) подтвердили первый за пять лет случай заражения человека чумой.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Человек заразился, предположительно, от укуса инфицированной блохи. Это произошло во время прогулки с собакой вдоль реки Траки.

Также зафиксированы случаи заражения чумой у двух жителей округа Лос-Анджелес.

Предположительно, они были заражены во время посещения Йосемитского национального парка на границе со штатом Невада. Они выздоровели.

Как правило, чума, потенциально смертельное бактериальное заболевание, чаще всего передается блохами, которые заразились от белок, бурундуков и других диких грызунов.

Зараженные чумой чувствуют жар, тошноту, слабость и увеличение лимфатических узлов. Это обычно проявляются в течение двух недель после контакта с инфекцией. При раннем выявлении это заболевание можно вылечить.