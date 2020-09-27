Власти американского штата Калифорния решили запретить с 2035 года продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Соответствующий указ подписал губернатор штата, демократ Гэвин Ньюсом. Документ должен стимулировать водителей переходить на электромобили.

Речь идет о новых легковых авто и легких грузовых автомобилях. Указ направлен на постепенный отказ от таких автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение 15 лет.

В то же время жителям штата не будет запрещено владеть уже приобретенными автомобилями с бензиновым двигателем или продавать подержанные авто.

Ньюсом отметил, что Калифорния ставит перед собой цель поэтапного прекращения продаж новых бензиновых и дизельных авто до 2035 года. Это делается с целью сокращения выбросов, приводящих к изменениям климата.

“Это наиболее эффективный шаг, который наш штат может предпринять для борьбы с изменениями климата. Слишком много десятилетий мы позволяли автомобилям загрязнять воздух, которым дышат наши дети и семьи”, – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что автомобили с вредными выбросами только ухудшают ситуацию с лесными пожарами, от которых регулярно страдает штат.

Указ предписывает калифорнийскому Совету по вопросам использования воздушных ресурсов разработать правила, согласно которым к 2035 году все новые легковые и грузовые автомобили, продаваемые в штате, будут с нулевым уровнем вредных выбросов.

Кроме того, указ предусматривает, что крупные и средние грузовики в штате с 2045 года также должны быть без вредных выбросов.

В пределах штата планируется развивать инфраструктуру для экологически чистых автомобилей.

Внедрение указа, подписанного Ньюсомом, должно сократить выбросы парниковых газов в штате более чем на 35%.