Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
Соответствующий указ подписал губернатор штата, демократ Гэвин Ньюсом. Документ должен стимулировать водителей переходить на электромобили.
Речь идет о новых легковых авто и легких грузовых автомобилях. Указ направлен на постепенный отказ от таких автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение 15 лет.
В то же время жителям штата не будет запрещено владеть уже приобретенными автомобилями с бензиновым двигателем или продавать подержанные авто.
Ньюсом отметил, что Калифорния ставит перед собой цель поэтапного прекращения продаж новых бензиновых и дизельных авто до 2035 года. Это делается с целью сокращения выбросов, приводящих к изменениям климата.
“Это наиболее эффективный шаг, который наш штат может предпринять для борьбы с изменениями климата. Слишком много десятилетий мы позволяли автомобилям загрязнять воздух, которым дышат наши дети и семьи”, – подчеркнул он.
Губернатор добавил, что автомобили с вредными выбросами только ухудшают ситуацию с лесными пожарами, от которых регулярно страдает штат.
Указ предписывает калифорнийскому Совету по вопросам использования воздушных ресурсов разработать правила, согласно которым к 2035 году все новые легковые и грузовые автомобили, продаваемые в штате, будут с нулевым уровнем вредных выбросов.
Кроме того, указ предусматривает, что крупные и средние грузовики в штате с 2045 года также должны быть без вредных выбросов.
В пределах штата планируется развивать инфраструктуру для экологически чистых автомобилей.
Внедрение указа, подписанного Ньюсомом, должно сократить выбросы парниковых газов в штате более чем на 35%.
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