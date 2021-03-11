В Камбодже впервые за все время пандемии коронавируса зафиксировали смерть от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, первой официальной жертвой коронавируса в стране стал 50-летний камбоджиец, который умер в четверг утром в местной больнице. Положительный тест мужчина получил 27 февраля, а заразился он предположительно на службе шофером у китайца, который также был инфицирован.

В Камбодже зарегистрировано всего 1124 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Страна Юго-Восточной Азии с населением около 16 миллионов человек расположена рядом с Лаосом, Таиландом и Вьетнамом, которые также успешно сдерживают вспышки коронавируса.

Кроме того, в прошлом месяце Камбоджа начала программу вакцинации от COVID-19.