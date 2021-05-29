У Канаді на місці колишньої школи-інтернату для корінного населення знайшли останки 215 дітей, деяким з яких було всього три роки.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Діти були учнями школи-інтернату для індіанців у провінції Британська Колумбія, яка закрилася в 1978 році. Останки були виявлені за допомогою фахівця з наземним радаром.

Зазначається, що канадська система шкіл-інтернатів, яка примусово відокремлювала дітей з-поміж корінних народів від їх сімей, становить “культурний геноцид”.

Задокументовано жахливі фізичні знущання, зґвалтування, голод та інші злодіяння, від яких постраждали чимало зі 150 000 дітей, що відвідували школи, зазвичай керовані християнськими церквами від імені Оттави з 1840-х по 1990-і роки.

З’ясувалося, що понад 4100 дітей померли під час навчання в школі-інтернаті. Вважається, що смерть 215 дітей не була охоплена цією цифрою і, схоже, не була задокументована до цього моменту.