У Канаді на території колишньої школи-інтернату для індіанців в Камлупс (Британська Колумбія) виявили рештки 215 дітей.

Про це повідомляє канадський телеканал CBC з посиланням на голову провінції.

Всього було знайдено 215 решток тіл. За словами голови громади в місті Камлупс Розанни Казимир, поховання ніколи не документувалось адміністрацією школи. Деяким загиблим дітям було по три роки.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що це “болюче нагадування про ганебну главу історії країни”.

Громада звернулася до родичів дітей, які відвідували школу, для уточнення інформації. Очікується, що попередні висновки про причини події можуть бути готові до середини червня.

У 1876 році в Канаді був прийнятий “Акт про індіанців”, який дозволяв вилучення земель корінних народів під потреби федерального уряду. Через шість років документ доповнили поправкою про створення спеціальних шкіл, які отримали назву резидентських.

Ці навчальні заклади перебували під управлінням католицької церкви, туди примусово забирали дітей індіанців з метою інтеграції їх в канадське суспільство.

Влада погано фінансували такі інтернати, з дітьми там часто зверталися жорстоко, не чинили належну медичну допомогу, в результаті вони часто вмирали від хвороб.

Школа в Камлупс була одним з найбільших навчальних закладів такого роду – одночасно в ній могли перебувати до 500 індіанських дітей.

Вона працювала з 1890 по 1978 рік і була обов’язковою для відвідування дітьми індіанців.

Згідно зі звітом комісії щодо встановлення істини та примирення, у період роботи шкіл-інтернатів для дітей корінного населення не менше 3,2 тис. дітей загинули в подібних установах через жорстоке поводження та відсутність догляду.