В Канаде подтвердили гибель 38 щенков, которых из Киева в Торонто перевозила авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщает CityNews Toronto, ссылаясь на информацию Сanadian Food Inspection Agency (Агентства по контролю качества пищевых продуктов правительства Канады).

В субботу, 13 июня, в международном аэропорту Торонто “Пирсон” приземлился авиарейс с примерно 500 щенками. После прибытия выяснилось, что 38 собак погибли, а многие другие страдали от обезвоживания, слабости или рвоты.

Источник издания National Post рассказал, что на около 500 щенков, в том числе 200 французских бульдогов, было всего 300 клеток. Температура во время загрузки была выше 30 °C, из-за чего животные заметно страдали. Многих собак посадили в клетки без возможности передвижения и без циркуляции воздуха. Затем поддоны транспортировали в нижний отсек самолета, где воздух циркулирует очень плохо.