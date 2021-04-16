Департамент охорони здоров’я Канади підтвердив зв’язок між вакцинацією проти коронавірусу препаратами AstraZeneca та Covishield й утворенням тромбів. Водночас зазначається, що ці випадки є "дуже рідкісними".

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті відомства.

“Департамент охорони здоров’я Канади інформує канадців та медиків стосовно чинного безпекового огляду дуже рідкісних випадків тромбів, пов’язаних із низьким рівнем тромбоцитів у крові після отримання щеплення вакцинами проти COVID-19 AstraZeneca та Covishield. Після ретельного незалежного аналізу наявних на сьогодні наукових даних, департамент дійшов висновку, що ці дуже рідкісні випадки можуть бути пов’язані з використанням вакцини“, – зазначається в повідомленні.

У відомстві уточнили, що “це відповідає висновкам інших регуляторних органів”.

Відтак департамент оновив інформацію на препаратах, аби “попередити канадців про можливі побічні наслідки й поінформувати їх про ознаки й симптоми, а також про те, коли звертатися по медичну допомогу після щеплення”.

Водночас у відомстві наголосили, що “потенційний ризик є дуже рідкісним, і переваги вакцин у захисті проти COVID-19 перевищують потенційні ризики”.

“У дуже рідкісних випадках, якщо у вакцинованого виникнуть незвичні тромби із низьким рівнем тромбоцитів, від цього є доступні методи лікування”, – сказано в повідомленні.

Наразі в Канаді не запроваджують нових обмежень на використання вакцини. Як відомо, раніше в країні зупинили застосування AstraZeneca для людей молодше 55 років.

У департаменті уточнили, що “Національний консультативний комітет з імунізації (NACI) вивчає наявну інформацію, щоб визначити, чи слід зберегти або ж змінити свою поточну рекомендацію не використовувати вакцину людям до 55 років”.

Крім того, у департаменті запевнили канадців, що вакцина AstraZeneca “як і раніше безпечна та ефективна для захисту проти COVID-19”.

Варто зазначити, що минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також оприлюднило заяву, в якій зазначило, що побічним ефектом вакцини Vaxzevria від AstraZeneca дійсно може бути тромбоз у дорослого населення. В агентстві пояснили, що виникнення тромбозу після вакцинації — це свого роду імунна відповідь організму.

Зазначалося, що тромбоз — у списку рідкісних побічних ефектів COVID-вакцини Vaxzevria. Він може проявитися протягом двох тижнів після вакцинації. На цей момент такі випадки були зафіксовані, зокрема, у жінок до 60 років.