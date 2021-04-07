Органы здравоохранения Канады заявили, что со среды в Торонто закроются все начальные и средние школы, поскольку в стране началась третья волна пандемии коронавируса, которая сильно ударила по молодому населению.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Дети в школах перейдут на дистанционное обучение до 18 апреля, при необходимости это срок может быть продлен. В Торонто обучается больше всего учеников – около 247 000.

В департаменте здравоохранения отметили, что “текущие обстоятельства требуют принятия трудных решений на местном уровне”.

Премьер-министр Джастин Трюдо предупредил об “очень серьезной” третьей волне. В стране быстро растет количество госпитализаций, особенно в отделениях интенсивной терапии.

“Весь мир сталкиваются с очень серьезной третьей волной пандемии. А сейчас и Канада”, – сказал Трюдо репортерам в Оттаве.

В Канаде за последнюю неделю в среднем регистрировалось около 5200 новых случаев заболевания коронавирусом в день, и было зарегистрировано в общей сложности более миллиона положительных тестов и 23 000 смертей.

Самая густонаселенная провинция Канады Онтарио с субботы ввела более жесткий карантин.

На данный момент в Канаду доставили более 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Трюдо сказал, что все из 38 миллионов канадцев, кто хочет сделать прививки, смогут сделают это к концу сентября.