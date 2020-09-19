В канадской провинции Альберта полицейские гонялись за автомобилем Tesla Model S, который был под контролем автопилота, в то время как водитель и пассажир спали на передних сиденьях.

Об этом говорится в сообщении полиции.

Несмотря на то, что инцидент произошел еще 9 июля, сообщили о нем лишь 17 сентября.

Так, в четверг, 9 июля, примерно в 16:00 в полицию Альберты поступила жалоба на автомобиль, который мчался на юг по шоссе возле Понока. Автомобиль на автопилоте двигался со скоростью более 140 км/ч, оба передних сиденья были полностью откинуты назад, а оба пассажира, казалось, спали.

После того, как офицер полиции включил сирену на своем автомобиле, Tesla автоматически начала ускоряться. По данным полиции, автопилот разогнал Tesla до 150 км/ч.

Когда удалось остановить автомобиль, 20-летний водитель заявил, что устал, поэтому включил автопилот.

За превышение скорости водителя лишили прав на сутки.

В полиции подчеркивают, что автопилот является дополнительной системой безопасности, а водители продолжают нести ответственность за управление.