Об этом говорится в сообщении полиции.
Несмотря на то, что инцидент произошел еще 9 июля, сообщили о нем лишь 17 сентября.
Так, в четверг, 9 июля, примерно в 16:00 в полицию Альберты поступила жалоба на автомобиль, который мчался на юг по шоссе возле Понока. Автомобиль на автопилоте двигался со скоростью более 140 км/ч, оба передних сиденья были полностью откинуты назад, а оба пассажира, казалось, спали.
После того, как офицер полиции включил сирену на своем автомобиле, Tesla автоматически начала ускоряться. По данным полиции, автопилот разогнал Tesla до 150 км/ч.
Когда удалось остановить автомобиль, 20-летний водитель заявил, что устал, поэтому включил автопилот.
За превышение скорости водителя лишили прав на сутки.
В полиции подчеркивают, что автопилот является дополнительной системой безопасности, а водители продолжают нести ответственность за управление.
- Ранее сообщалось, что все автомобили Tesla в стандартной комплектации теперь будут поставляться с базовой версией системы Autopilot, которая может набирать скорость, тормозить перед препятствиями и управлять круиз-контролем.
- В 2019 году Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США проводило расследование двух смертельных ДТП с участием электромобилей Tesla.