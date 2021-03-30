Covid-19 Украина

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В Канаде приостановили прививки вакциной AstraZeneca для людей моложе 55 лет

В Канаде приостанавливают использование вакцины от COVID-19 производства Oxford-AstraZeneca для людей младше 55 лет.

Вторник, 30 марта 2021, 15:52

Об этом сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения страны также будет требовать нового анализа преимуществ и рисков использования вакцины AstraZeneca в зависимости от возраста и пола.

“Мы приостанавливаем использование вакцины AstraZeneca для взрослых в возрасте до 55 лет в ожидании дальнейшего анализа риска и пользы“, – заявил заместитель главного санитарного врача Канады Говард Нджу.

Это касается обеих версий вакцины, одобренных в Канаде: одна предоставлена AstraZeneca Canada, а вторая (Covishield) – Институтом сывороток Индии (SII), который производит собственную версию вакцины по лицензии компании.

Эти шаги последовали за сообщениями из Европы о редких, но серьезных тромбах, кровотечениях и в некоторых случаях смерти после вакцинации, в основном среди молодых женщин. При этом, таких случаев не было зафиксировано в Канаде, где уже ввели около 307 000 доз препарата.

Нджу отметил, что Канада придерживается этого “осторожного“ подхода, поскольку доступны альтернативные вакцины. На данный момент большая часть вакцин в Канаду поступает от компаний Pfizer Inc и Moderna Inc.

В Национальном консультативном совете по иммунизации (NACI) добавили, пожилые люди сталкиваются с повышенным риском госпитализации и смерти от COVID-19, а осложнения в этой возрастной группе встречаются реже, поэтому им можно предложить вакцину при “осознанном согласии“.

Ранее многие европейские страны ненадолго прекратили использование вакцины англо-шведской компании. Канада продолжала вводить дозы, утверждая, что польза от вакцинации перевешивает потенциальные риски.

  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
Теги: AstraZeneca, CoviShield, вакцина против коронавируса, вакцинация, тромб, Канада

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