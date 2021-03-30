В Канаде приостановили прививки вакциной AstraZeneca для людей моложе 55 лет

Об этом сообщает Reuters.
Министерство здравоохранения страны также будет требовать нового анализа преимуществ и рисков использования вакцины AstraZeneca в зависимости от возраста и пола.
“Мы приостанавливаем использование вакцины AstraZeneca для взрослых в возрасте до 55 лет в ожидании дальнейшего анализа риска и пользы“, – заявил заместитель главного санитарного врача Канады Говард Нджу.
Это касается обеих версий вакцины, одобренных в Канаде: одна предоставлена AstraZeneca Canada, а вторая (Covishield) – Институтом сывороток Индии (SII), который производит собственную версию вакцины по лицензии компании.
Эти шаги последовали за сообщениями из Европы о редких, но серьезных тромбах, кровотечениях и в некоторых случаях смерти после вакцинации, в основном среди молодых женщин. При этом, таких случаев не было зафиксировано в Канаде, где уже ввели около 307 000 доз препарата.
Нджу отметил, что Канада придерживается этого “осторожного“ подхода, поскольку доступны альтернативные вакцины. На данный момент большая часть вакцин в Канаду поступает от компаний Pfizer Inc и Moderna Inc.
В Национальном консультативном совете по иммунизации (NACI) добавили, пожилые люди сталкиваются с повышенным риском госпитализации и смерти от COVID-19, а осложнения в этой возрастной группе встречаются реже, поэтому им можно предложить вакцину при “осознанном согласии“.
Ранее многие европейские страны ненадолго прекратили использование вакцины англо-шведской компании. Канада продолжала вводить дозы, утверждая, что польза от вакцинации перевешивает потенциальные риски.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.