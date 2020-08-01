31 июля в Онтарио (Канада) запустили специальное мобильное приложение, которое отслеживает контакты пациентов с COVID-19. Если здоровый человек общается с потенциальным носителем COVID-19, он получит оповещение об этом.

Об этом сообщает Reuters

Приложение называется COVID Alert. На первом этапе его можно буде использовать только в Онтарио, а позже – в других частях страны.

“Приложение COVID Alert готово для загрузки через магазин приложений на вашем телефоне. Это еще один инструмент для защиты вашего здоровья”, – заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

В правительстве рассчитывают, что доступ к приложению граждане смогут получить в течение нескольких ближайших дней.

Это приложение сообщает владельцу устройства, на котором установлено, контактировал ли тот с больными коронавирусом людьми. Если контакт произошел – приложение дает соответствующие рекомендации.

Также власти Канады напомнили, что иностранцы не смогут приехать в их страну с туристической целью до 31 августа.

Граждане США не смогут приезжать в Канаду до 21 августа.