Об этом сообщает Reuters
Приложение называется COVID Alert. На первом этапе его можно буде использовать только в Онтарио, а позже – в других частях страны.
“Приложение COVID Alert готово для загрузки через магазин приложений на вашем телефоне. Это еще один инструмент для защиты вашего здоровья”, – заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
В правительстве рассчитывают, что доступ к приложению граждане смогут получить в течение нескольких ближайших дней.
Это приложение сообщает владельцу устройства, на котором установлено, контактировал ли тот с больными коронавирусом людьми. Если контакт произошел – приложение дает соответствующие рекомендации.
Также власти Канады напомнили, что иностранцы не смогут приехать в их страну с туристической целью до 31 августа.
Граждане США не смогут приезжать в Канаду до 21 августа.
- В Германии ученые Университетской клиники Галле с целью эксперимента соберут людей на концерте, чтобы лучше изучить процесс распространения COVID-19 на массовых мероприятиях.